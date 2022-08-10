«Податок на Google»: держбюджет отримає близько $76 мільйонів за перший квартал

Завдяки «податку на Google» державний бюджет отримає близько $76 млн за перший квартал його сплати. Про це написав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у телеграм-каналі.

«Податок на Google»: держбюджет отримає близько $76 мільйонів за перший квартал
Фото: еspreso.tv

«9 серпня минув термін подання декларацій з податку на Google. Це ПДВ, який з цього року мають сплачувати великі транснаціональні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні. Загальна задекларована сума за другий квартал становить близько $76 млн», — написав Гетманцев.

Загалом сплату податку задекларували 53 великі компанії, у тому числі Google, Apple, Facebook, Instagram, OnlyFans.

Термін сплати податкових зобов\'язань, нарахованих за декларацією, — протягом 30 календарних днів, тобто пізніше 8 вересня.

«Армія отримала значне фінансування у війну. З платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, незважаючи на прогнози маргінальних „експертів“ із соцмереж», — заявив Гетманцев.

Нагадаємо

Наприкінці червня 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, згідно з яким іноземні інтернет-компанії сплачуватимуть 20% ПДВ в Україні.

Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги особам, які проживають на території України. Це дозволить збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ.

Так, іноземні компанії, які постачають українців електронними послугами, будуть зобов\'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.





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