Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів

Українські установи зможуть продовжити використовувати цифрову інфраструктуру та працювати у хмарі, інформує ZN.ua.

Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів
Microsoft продовжить підтримку України
© bhva.ua

Компанія Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року та надасть нашій країні технологічну допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів. Про це розповів віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, повідомляє Мінцифра.

Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори України зможуть продовжити безкоштовно користуватися цифровою інфраструктурою та хмарою Microsoft. Крім того, компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів нашої країни. До них відносяться кібер, освіта, судочинство, митниця, медицина та освіта.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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