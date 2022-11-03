Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів

Компанія Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року та надасть нашій країні технологічну допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів. Про це розповів віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, повідомляє Мінцифра.

Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори України зможуть продовжити безкоштовно користуватися цифровою інфраструктурою та хмарою Microsoft . Крім того, компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів нашої країни. До них відносяться кібер, освіта, судочинство, митниця, медицина та освіта.