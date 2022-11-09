В СБУ заявили, що кожного дня відбивають близько 10 кібератак на стратегічні об’єкти України

Служба безпеки України щодня відбиває в середньому по 10 кібератак на стратегічні об’єкти України, заявив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю виданню Liga.Tech .

За словами Вітюка, приблизно 90% всіх кібератак, які здійснюються на наші державні ресурси, – це спецслужби РФ . Є ще невеликий відсоток кібератак – їх завдають білоруські спецслужби, які допомагають РФ . До 1% – це решта спецслужб.

«Енергетика, інфраструктура і логістика – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ супроводжувалися і кібератаками. Ми очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною», – каже Вітюк.

Він нагадав, що кіберагресія в бік України триває з 2014 року. З кожним роком кількість атак зростала, були потужні напади – вірус Petya у 2017 році, коли постраждали десятки тисяч компаній і людей в Україні та інших країнах. У 2016 році була атака Black Energy на енергетичні об?єкти, зокрема на Прикарпаттяобленерго – протягом шести годин не було світла у 250 000 осіб. Це була перша атака на об?єкти енергетики у нашій державі. А от початком кібервійни у професійній спільноті вважають січень 2022 року, а саме атаки 13-14 січня.