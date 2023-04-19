Двоє експрацівників СБУ допомагають кібератакам ФСБ РФ на Україну

ДБР уже передало справу до суду.

Двом колишнім співробітникам Служби безпеки України в АР Крим загрожує до 15 років позбавлення волі за їхню діяльність проти України, інформує ZN.ua.

Двоє експрацівників СБУ допомагають кібератакам ФСБ РФ на Україну
© Прес-служба ДБР

Як заявили в Державному бюро розслідувань, у 2014 році вони зрадили присягу та перейшли на бік ворога та вступили до лав ФСБ РФ та нині здійснюють кібератаки агресора на українські інформаційні системи.

Колишні працівники спецслужби володіли професійними навичками у питаннях здійснення контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки України та після російського нападу у 2014 році надавали допомогу російським спецслужбам у роботі в підривній діяльності проти України.

Колишні правоохоронці тісно взаємодіяли з учасниками хакерського угрупування «Armageddon» та атакували комп’ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України. Їхні дії призвели до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб РФ.

На разі їм висунуто звинувачення за статтями про державну зраду та несанкціоноване втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем. Обвинувальний акт скеровано до суду.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Twitter запроваджує монетизацію контенту: що це означаєTwitter запроваджує монетизацію контенту: що це означає
Bloomberg: Компанії Twitter більше не існуєBloomberg: Компанії Twitter більше не існує
ChatGPT почне виплачувати користувачам до 20 000 доларів за пошук помилокChatGPT почне виплачувати користувачам до 20 000 доларів за пошук помилок
Київстар запустив найдешевший тариф із безлімітним інтернетомКиївстар запустив найдешевший тариф із безлімітним інтернетом
Росіяни намагаються шпигувати і у Tinder - Die WeltРосіяни намагаються шпигувати і у Tinder - Die Welt
Блок рекламы


Похожие новости
Російські хакери готують нову кібератаку на Україну – звіт MicrosoftРосійські хакери готують нову кібератаку на Україну – звіт Microsoft
У 2022 році російські хакери атакували Україну на 250% частіше – GoogleУ 2022 році російські хакери атакували Україну на 250% частіше – Google
В ОП закликали SpaceX визначитися: вони за Україну чи РосіюВ ОП закликали SpaceX визначитися: вони за Україну чи Росію
Федоров розповів, скільки кібератак РФ на Україну зафіксовано з початку війниФедоров розповів, скільки кібератак РФ на Україну зафіксовано з початку війни
Видавали себе за Starlink та Microsoft: Google розповіла про атаки хакерів на УкраїнуВидавали себе за Starlink та Microsoft: Google розповіла про атаки хакерів на Україну
Що чекало б Україну, якби Маск не допоміг зі Starlink: Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринкуЩо чекало б Україну, якби Маск не допоміг зі Starlink: Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринку
TikTok перевів Україну зі спільного з РФ регіону до європейськогоTikTok перевів Україну зі спільного з РФ регіону до європейського
Як вторгнення РФ в Україну вдарило по «найкрутішій» російській компанії — «Яндекс»Як вторгнення РФ в Україну вдарило по «найкрутішій» російській компанії — «Яндекс»
Британія виділить Грузії 5 млн на боротьбу з "російськими кібератаками"Британія виділить Грузії 5 млн на боротьбу з "російськими кібератаками"
Компанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехамКомпанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехам
Последние новости
Подгружаем последние новости