Двоє експрацівників СБУ допомагають кібератакам ФСБ РФ на Україну

ДБР уже передало справу до суду.

Двом колишнім співробітникам Служби безпеки України в АР Крим загрожує до 15 років позбавлення волі за їхню діяльність проти України, інформує ZN.ua .

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Як заявили в Державному бюро розслідувань, у 2014 році вони зрадили присягу та перейшли на бік ворога та вступили до лав ФСБ РФ та нині здійснюють кібератаки агресора на українські інформаційні системи.

Колишні працівники спецслужби володіли професійними навичками у питаннях здійснення контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки України та після російського нападу у 2014 році надавали допомогу російським спецслужбам у роботі в підривній діяльності проти України.

Колишні правоохоронці тісно взаємодіяли з учасниками хакерського угрупування «Armageddon» та атакували комп’ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України. Їхні дії призвели до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб РФ .

На разі їм висунуто звинувачення за статтями про державну зраду та несанкціоноване втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем. Обвинувальний акт скеровано до суду.