Що чекало б Україну, якби Маск не допоміг зі Starlink: Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринку

До війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом, інформує ZN.ua.

Що чекало б Україну, якби Маск не допоміг зі Starlink: Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринку
© prezydent.pl

За оцінкою Світового банку, збитки українського телеком-ринку внаслідок війни становлять приблизно $2,6 млрд, загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації України.

Як зазначили у Мінцифри, до повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом. Лише за минулий рік понад 7 тис. соціальних об’єктів підключено до інтернету та понад 1 млн українців у 3 тис. сіл вперше отримали можливість скористатися високошвидкісним інтернетом.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:

  • $1,79 млрд – щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру;
  • $0,71 млрд – закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва;
  • $0,1 млрд – сума збитків компаній через недоотриману абонплату.

«Після російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку», – зазначається у повідомленні.

У відомстві додали, що оцінку здійснила команда Світового банку у співпраці з Мінцифрою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, (НКЕК) та Київською школою економіки. Також враховувалася інформація від центральних органів виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій.

Нагадаємо, наразі на території України працюють 12 тисяч терміналів Starlink.Це найвищий показник у Європі.

Перша партія станцій супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска надійшла до України у відповідь на прохання віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ілон Маск вперше активував інтернет Starlink над територією нашої країни.

Система Starlink від Маска допомагає українській армії відслідковувати та знищувати окупантів. Супутниковий зв'язок активно використовується в армії для комунікації у важкодоступних місцях – Starlink значно покращив цей процес.

Станом на початок травня в Україні щоденно супутниковим інтернетом компанії Starlink користувалося близько 150 тисяч людей.

За матеріалами: Міністерство цифрової трансформації /

Лія Ільченко, ZN.ua





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