У березні збитки від фішингових атак зросли на 50%

У березні 2024 року обсяг втрачених унаслідок фішингових атак коштів становив $71 млн. Порівняно з лютим, цей показник зріс на 50%. Про це йдеться у звіті компанії Scam Sniffer.

У березні збитки від фішингових атак зросли на 50%
Фото: freepik.com

Зазначається, що від дій хакерів постраждали понад 77 користувачів. У першому кварталі 2024 року було втрачено близько $173 млн у різних криптовалютах. Головною мішенню зловмисників стали користувачі мережі Ethereum.

Приблизно 90% вкрадених коштів припадає на токени стандарту ERC-20. Більшість крадіжок пов’язані з використанням підписів Permit, IncreaseAllowance і Uniswap Permit2.

За словами експертів, тільки за останній тиждень березня було здійснено чотири фішингові атаки на загальну суму $9,04 млн. Метою зловмисників став протокол Pendle Finance.

Як зазначили експерти, поширення фішингових посилань із фейкових акаунтів у X (раніше Twitter) було однією з ключових тактик шахраїв. Вони зафіксували понад 1500 подібних інцидентів у березні 2024 року.

Зазначається, що команді вдалося повернути доступ до токенів ALI на суму $4,2 млн за сприяння фахівця з безпеки ZachXBT.

Згідно зі звітом, кількість фішингових атак у мережі Base зросла майже на 1900% порівняно із січнем 2024 року. Однією з причин зростання є сплеск інтересу до мемкоїнів у блокчейні компанії Coinbase.





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