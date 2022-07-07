Як вторгнення РФ в Україну вдарило по «найкрутішій» російській компанії — «Яндекс»
Одразу після 24 лютого вартість компанії впала з 31 до 7 мільярдів доларів, інформує
Падіння «Яндекса», «російської версії Google», є символом економічних і культурних проблем, спричинених вторгненням Росії в Україну, пише
На початку року «Яндекс» був рідкісною історією успіху в російському бізнесі, який не тільки домінував у веб-пошуку та сервісі таксі по всій Росії, але й активно нарощував охоплення цими послугами в інших країнах.
Через додаток «Яндекса» можна було викликати таксі у таких віддалених від Росії містах, як Абіджан, Кот-д'Івуар; Осло, Норвегія; або Ташкент, Узбекистан. Крім того, компанія займалася доставкою продуктів у Лондоні, Парижі та Тель-Авіві. П’ятдесят експериментальних роботів Яндекса каталися по кампусу Університету штату Огайо в Колумбусі (США), доставляючи студентам їжу Grubhub, планувалося розширити їх до 250 американських кампусів.
Компанія налічувала понад 18 тисяч співробітників; її засновники були мільярдерами. У листопаді минулого року компанія коштувала понад 31 мільярд доларів. Після того, як президент Росії Владімір Путін вторгся в Україну, вартість компанії впала нижче 7 мільярдів доларів: західні інвестори вийшли з Росії, а західні уряди запровадили жорсткі економічні санкції. Фондова біржа Nasdaq призупинила торгівлю акціями компанії.
Керівництву компанії довелося закрити різні міжнародні підприємства, зокрема служби доставки в Лондоні, Парижі та Колумбусі. Засновник Аркадій Волож і його перший заступник пішли у відставку після того, як Європейський Союз ввів санкції проти обох, звинувативши їх у сприянні дезінформації Кремля.
Підприємству не загрожує банкрутство. Але його раптова зміна долі служить не просто застереженням для інвесторів в авторитарній країні, яка залежить від примх одного правителя. Яндекс також символізує проблеми, з якими стикаються російські компанії в радикально зміненому економічному ландшафті та зростаючі розбіжності через війну в суспільстві в цілому.
Заснована як пошукова система в Інтернеті ще до Google, Yandex пропонувала безліч послуг, включаючи електронну комерцію, карти, потокове передавання музики, хмарне сховище та безпілотні автомобілі. Іноземним інвесторам це сподобалося, а для росіян це був віртуальний джин — поєднання Google, Uber, Amazon і Spotify в одному. Але у компанії була ахіллесова п’ята, яку приховували аж до вторгнення в Україну.
Її успіх як пошукової системи та постачальника послуг, як і Google та інших гігантів соціальних медіа, був заснований на довірі громадськості. До війни близько 50 мільйонів росіян щодня відвідували його домашню сторінку, де список із п’яти головних заголовків був для багатьох основним джерелом інформації.