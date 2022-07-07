Як вторгнення РФ в Україну вдарило по «найкрутішій» російській компанії — «Яндекс»

Падіння «Яндекса», «російської версії Google », є символом економічних і культурних проблем, спричинених вторгненням Росії в Україну, пише The New York Times .

На початку року «Яндекс» був рідкісною історією успіху в російському бізнесі, який не тільки домінував у веб-пошуку та сервісі таксі по всій Росії, але й активно нарощував охоплення цими послугами в інших країнах.

Через додаток «Яндекса» можна було викликати таксі у таких віддалених від Росії містах, як Абіджан, Кот-д'Івуар; Осло, Норвегія; або Ташкент, Узбекистан. Крім того, компанія займалася доставкою продуктів у Лондоні, Парижі та Тель-Авіві. П’ятдесят експериментальних роботів Яндекса каталися по кампусу Університету штату Огайо в Колумбусі (США), доставляючи студентам їжу Grubhub, планувалося розширити їх до 250 американських кампусів.

Компанія налічувала понад 18 тисяч співробітників; її засновники були мільярдерами. У листопаді минулого року компанія коштувала понад 31 мільярд доларів. Після того, як президент Росії Владімір Путін вторгся в Україну, вартість компанії впала нижче 7 мільярдів доларів: західні інвестори вийшли з Росії, а західні уряди запровадили жорсткі економічні санкції. Фондова біржа Nasdaq призупинила торгівлю акціями компанії.

Керівництву компанії довелося закрити різні міжнародні підприємства, зокрема служби доставки в Лондоні, Парижі та Колумбусі. Засновник Аркадій Волож і його перший заступник пішли у відставку після того, як Європейський Союз ввів санкції проти обох, звинувативши їх у сприянні дезінформації Кремля.

Підприємству не загрожує банкрутство. Але його раптова зміна долі служить не просто застереженням для інвесторів в авторитарній країні, яка залежить від примх одного правителя. Яндекс також символізує проблеми, з якими стикаються російські компанії в радикально зміненому економічному ландшафті та зростаючі розбіжності через війну в суспільстві в цілому.

Заснована як пошукова система в Інтернеті ще до Google , Yandex пропонувала безліч послуг, включаючи електронну комерцію, карти, потокове передавання музики, хмарне сховище та безпілотні автомобілі. Іноземним інвесторам це сподобалося, а для росіян це був віртуальний джин — поєднання Google , Uber, Amazon і Spotify в одному. Але у компанії була ахіллесова п’ята, яку приховували аж до вторгнення в Україну.