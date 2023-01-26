Колишній співробітник Twitter розповів про порушення конфіденційності в компанії

Занадто велика кількість людей має доступ до «режиму бога», інформує ZN.ua.

Колишній співробітник Twitter розповів про порушення конфіденційності в компанії
Інженери Twitter можуть активувати "режим бога"
© unsplash.com

Колишній співробітник Twitter дав свідчення в Конгресі США, які підтвердили інформацію про поганий стан системи захисту конфіденційності в компанії, і підтвердив, що це триває і після купівлі соцмережі бізнесменом Ілоном Маском, повідомляєThe Washington Post.

За його словами, будь-який інженер може активувати так званий «режим бога» та опублікувати твіт від імені іншого користувача. І це все можливе навіть зараз, через три місяці після покупки Twitter Маском. Аналогічну скаргу також подали некомерційна юридична фірма Whistleblower Aid, яка опитує колишніх співробітників компанії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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