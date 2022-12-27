Укренерго попередило про фальшиву сторінку компанії, яка поширює дезінформацію

НЕК «Укренерго» спростовує інформацію про нібито скасування аварійних відключень електроенергії. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

«У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією», – йдеться в повідомленні.