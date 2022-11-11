Розвідка РФ причетна до кібератак на транспортні компанії України та Польщі — CNN

Хакери, пов'язані з російською розвідкою, з великою ймовірністю стояли за кібератаками на транспортні та логістичні організації України та Польщі минулого місяця. Про це заявили в корпорації Microsoft , повідомляє CNN .

Це може викликати занепокоєння тим, що союзники, які підтримують Україну проти російського вторгнення, ризикують зіштовхнутися з більшими кіберзагрозами з боку Москви.

Польща є членом НАТО і ключовим каналом постачання військової допомоги Україні. Хакерські атаки завдали шкоди транспортним і логістичним компаніям в Польщі і Україні, заявив представник Microsoft в інтерв'ю CNN.

Microsoft приписує хакерські атаки групі, яка працює від імені російської військової розвідки ГРУ. Атаки з боку цієї групи хакерів також спричинили відключення електроенергії в деяких частинах України в 2015 і 2016 роках.

Це рідкісний публічний приклад російських хакерських атак, пов'язаних з війною, які завдають шкоди країні НАТО.

Під час вторгнення Росії в Україну інша хакерська атака, до якої могла бути причетна РФ , знищила дані двох українських урядових підрядників, присутніх в Латвії і Литві, але аналітики вважали це скоріше побічною шкодою, а не навмисною дією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кібератака може активувати положення про колективну оборону НАТО, яке вимагає від усіх членів Альянсу захищати свого союзника. Але цього ніколи не відбувалося, і незрозуміло, яким саме є поріг реагування НАТО в кіберпросторі.

Пов'язані з ГРУ хакерські атаки сигналізують про підвищений ризик для організацій, які безпосередньо постачають або транспортують гуманітарну або військову допомогу в Україну, йдеться в заяві дослідників з Microsoft .

Москва ж регулярно заперечує проведення кібератак.

Російські хакерські групи здійснили низку кібератак під час війни на українські урядові та корпоративні мережі, що іноді збігається з військовими ударами Росії. Але потужних хакерських атак, які б виводили з ладу енергетичні або інші критичні мережі, практично не було.

Російські кібератаки відігравали периферійну, а не центральну роль у зусиллях Кремля з руйнування української критичної інфраструктури, про це раніше заявляли американські та українські посадовці.