Злякався реакції киян? Директор столичної енергокомпанії «зник» у мережі

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко закрив свій профіль у соцмережі Twitter після "хейту" від жителів Києва на його статистику тривалості відключень електроенергії у столиці, інформує Апостроф.

Про це свідчить його сторінка у Twitter.

Так, 10 грудня Коваленко розмістив твіт зі статистикою тривалості відключень світла у Києві, згідно якої середній час між включенням і відключенням складає три години. З цим не погодилися жителів столиці, про що писали у коментарях під цим постом. Гендиректор Yasno не витримав цього та зробив свій профіль приватним.


Катерина Глянько, Апостроф





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