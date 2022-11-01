2022-11-01
Маск розпускає раду директорів Twitter
А співзасновник Twitter Джек Дорсі передав у понеділок всю свою частку в 18 мільйонів акцій, вартістю майже $978 мільйонів у нову приватну компанію, інформує
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Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі. Мультимільярдер стане її виконавчим директором після того, як минулого тижня купив компанію, поклавши кінець місяцям розмов про угоду на $44 мільярди, пише
Оксана Коваль, ZN.ua