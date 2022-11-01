Маск розпускає раду директорів Twitter

Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter , зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі. Мультимільярдер стане її виконавчим директором після того, як минулого тижня купив компанію, поклавши кінець місяцям розмов про угоду на $44 мільярди, пише BBC . Він вже зробив свій відбиток на Twitter , яким користуються політики та журналісти в усьому світі.