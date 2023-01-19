Доступ до ChatGPT: В компанії пояснили, чому заблокували для українців

Компанія зі штучного інтелекту OpenAI обмежила доступ до своїх продуктів для українців, щоб не порушити світові санкції через анексію «ЛДНР» і Криму в 2014 році. Про це повідомляє Forbes.

Доступ до ChatGPT: В компанії пояснили, чому заблокували для українців
Фото: psm7.com

Доступ заблоковано

«Через санкції вони повинні блокувати «ЛДНР"/Крим. Вони не знають, як їх відрізняти від клієнтів з решти України», — пояснив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

«Якби був дешевий класифікатор, ми б переглянули політику», — цитує він лист від OpenAI. Борняков відмовився надавати копію листа.

Раніше OpenAI не пояснював, за яким принципом блокує доступ до своїх продуктів із тих чи інших регіонів. Рівно як і умови для розблокування.





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