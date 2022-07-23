TikTok перевів Україну зі спільного з РФ регіону до європейського

Раніше у цій соцмережі багато українського контенту блокували, а авторів «переводили у тіньовий бан» через спільність «регіону» з Росією, інформує ZN.ua.

TikTok перевів Україну зі спільного з РФ регіону до європейського
© Pixabay

TikTok вивів Україну зі спільного з «регіону» з РФ та перевів до європейського. Про зміни в діяльності соцмережі на наших теренах повідомив в ефірі «24 каналу» заступник глави Мінцифри Олександр Борняков.

За його словами, раніше у цій соцмережі багато українського контенту блокували, а авторів «переводили у тіньовий бан» через спільність «регіону» з Росією.

"До речі, це відбувається з багатьма компаніями, які розуміють, що ми більше не можемо бути в одному "регіоні" з росією. Тепер ми спілкуватимемося вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію", — додав Олександр Борняков.


Оксана Коваль, ZN.ua





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