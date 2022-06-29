Британія виділить Грузії 5 млн на боротьбу з "російськими кібератаками"

Британія виділить Грузії 5 млн фунтів стерлінгів для впровадження нової стратегії кібербезпеки, захисту від кіберзагроз з боку Росії, повідомляється на сайті британського парламенту.

Згідно з опублікованою заявою, Росія використовує Грузію "як випробувальний полігон" для кібератак з 2008 року. Британія має на меті зміцнити не лише безпеку Грузії, а й Європи.

Дві країни планують співпрацювати у питанні захисту на рівні центрів кібербезпеки та Міністерств оборони. Також Грузія отримає додаткову підтримку як партнер НАТО з розширеними можливостями – пакет буде узгоджений "з акцентом на посилену підготовку в галузі оборони".

У лютому 2020 року Міністерство закордонних справ Грузії звинуватило Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії (ГРУ - ред.) в атаці, проведеній 28 жовтня 2019 року, яка торкнулася сайтів і серверів низки органів державної влади, судів, ЗМІ та приватних компаній країни.