Ірландія оштрафували Meta (Facebook) на 265 мільйонів євро за витік персональних даних

Регулятор Ірландії наклав штраф у розмірі 265 млн євро на соціальну мережу Meta (Facebook), пише Reuters.

Ірландія оштрафували Meta (Facebook) на 265 мільйонів євро за витік персональних даних
Фото: ubr.ua

Що відомо

Штраф було накладено в результаті розслідування, розпочатого минулого року, за фактом виявлення витоку персональних даних, які були вилучені з Meta (Facebook) у період з травня 2018 року до вересня 2019 року та розміщені в Інтернеті.

Meta (Facebook) також було наказано вжити низку коригувальних заходів. Meta заявила, що повністю співпрацювала з розслідуванням Комісара з конфіденційності даних Ірландії (DPC) і вносила зміни до своїх систем.





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