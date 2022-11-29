Хакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів Twitter

Атака, що призвела до витоку даних користувачів Twtter, про яку повідомлялося раніше цього року, виявилася масштабнішою, ніж вважалося. Як повідомляє Gizmodo , після оновлення коду влітку 2021 року в соцмережі з'явилася вразливість, яка дозволила хакерам отримати доступ до даних мільйонів користувачів.

Видання зазначає, що дані, що включають паролі, номери телефонів, електронні скриньки та іншу інформацію, можуть виявитися «тільки вершиною айсберга». Хакери не просто викрали дані, вони виставили їх у вільний доступ.