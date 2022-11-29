2022-11-29
Хакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів Twitter
Злам соцмережі виявився масштабнішим, ніж повідомлялося спочатку, інформує
Хакери викрали та виставили у відкритий доступ дані мільйонів користувачів Twitter© unsplash/nahelabdlhadi
Атака, що призвела до витоку даних користувачів Twtter, про яку повідомлялося раніше цього року, виявилася масштабнішою, ніж вважалося. Як повідомляє
Видання зазначає, що дані, що включають паролі, номери телефонів, електронні скриньки та іншу інформацію, можуть виявитися «тільки вершиною айсберга». Хакери не просто викрали дані, вони виставили їх у вільний доступ.
Фаїна Вауліна, ZN.ua