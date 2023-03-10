Власник Facebook – Meta – розробляє нову соцмережу

Власник соціальної мережі Facebook – компанія Meta – заявила, що працює над розробкою нової соцмережі, передає AFP .

Основою нової соцмережі планують зробити текстові повідомлення, що позиціонує її як потенційного суперника соцмережі Twitter . Також вона може конкурувати з месенджером Telegram, який поступово набуває ознак соціальної мережі.

«Ми розглядаємо окрему децентралізовану соціальну мережу для обміну текстовими оновленнями», — йдеться у пресрелізі, який Meta розіслав засобам масової інформації електронною поштою.