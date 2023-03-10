2023-03-10
Власник Facebook – Meta – розробляє нову соцмережу
Нова соцмережа може стати конкуретом Twitter.
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Власник соціальної мережі Facebook – компанія Meta – заявила, що працює над розробкою нової соцмережі, передає
Основою нової соцмережі планують зробити текстові повідомлення, що позиціонує її як потенційного суперника соцмережі Twitter. Також вона може конкурувати з месенджером Telegram, який поступово набуває ознак соціальної мережі.
«Ми розглядаємо окрему децентралізовану соціальну мережу для обміну текстовими оновленнями», — йдеться у пресрелізі, який Meta розіслав засобам масової інформації електронною поштою.
Анастасія Дейна, ZN.ua