Власник Facebook – Meta – розробляє нову соцмережу

Нова соцмережа може стати конкуретом Twitter.

Власник Facebook – Meta – розробляє нову соцмережу
© pixabay.com

Власник соціальної мережі Facebook – компанія Meta – заявила, що працює над розробкою нової соцмережі, передає AFP.

Основою нової соцмережі планують зробити текстові повідомлення, що позиціонує її як потенційного суперника соцмережі Twitter. Також вона може конкурувати з месенджером Telegram, який поступово набуває ознак соціальної мережі.

«Ми розглядаємо окрему децентралізовану соціальну мережу для обміну текстовими оновленнями», — йдеться у пресрелізі, який Meta розіслав засобам масової інформації електронною поштою.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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