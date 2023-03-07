Цього тижня Meta звільнить ще кілька тисяч співробітників — Bloomberg

Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, а також месенджером WhatsApp, вже цього тижня має намір провести нову серію звільнень тисяч співробітників. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

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У спробі додатково оптимізувати свою діяльність ще в листопаді компанія звільнила 13% співробітників, що склало близько 11 тисяч осіб. Це було одним із найбільших звільнень в історії компанії.

Meta також працює над спрощенням своєї організаційної структури, надаючи пакети викупу менеджерам та скорочуючи цілі команди, які вона вважає несуттєвими.

Акції зростають

Акції Meta зросли на 1,7% під час премаркету у Нью-Йорку у вівторок. З початку року акції копання зросли на 54% станом на закриття у понеділок.

Неминучий раунд скорочень зумовлений фінансовими цілями. Meta, яка зіткнулася з уповільненням доходів від реклами і змістила акцент на платформу віртуальної реальності (метасвіт), просила директорів і віце-президентів скласти списки співробітників, яких можна звільнити.

За словами джерел, цей етап звільнень може бути завершений наступного тижня. Ті, хто працює над планом, сподіваються підготувати його до того, як генеральний директор Марк Цукерберг піде у відпустку для догляду за своєю третьою дитиною.

Звільнення

Листопадові скорочення стали несподіванкою, але працівники Meta з нетерпінням чекали на ще один раунд звільнень. Цукерберг назвав 2023 для Meta «роком ефективності», і компанія повідомила про це співробітників.

Працівники каліфорнійської компанії Menlo Park розповіли про підвищену тривожність та низький моральний дух серед колег останнім часом. Деякі співробітники висловили занепокоєння щодо того, чи отримають вони свої бонуси, які мають бути розподілені цього місяця, якщо вони заздалегідь втратить роботу.