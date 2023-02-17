У Instagram з'являться "канали" за аналогією з Telegram

Meta також планує протестувати їх у месенджері та Facebook, інформує ZN.ua.

У Instagram з'являться
Instagram запустить власні "канали"
© Meta

Компанія Meta має намір запустити в соцмережі Instagram «канали», за аналогією до тих, які вже зараз існують у месенджері Telegram. Приклад таких каналів уже показав засновник компанії Марк Цукерберг, поки їх тестують на обмеженій кількості блогерів, повідомляє Engadget.

Канали дозволяють творцям надсилати пости в особисті повідомлення підписників, як це відбувається в Telegram. Користувачі, які приєдналися до каналу, можуть реагувати на повідомлення та брати участь у опитуваннях, але не можуть безпосередньо брати участь у дискусії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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