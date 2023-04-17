У Луцьку засудили чоловіка, котрий розказував у Telegram, де роздають повістки – скільки дали
Адміна телеграм-каналу для ухилянтів затримала СБУ
У Луцьку суд виголосив вирок 34-річному чоловіку, який вів телеграм-канал «Де повістки? Луцьк/Волинська область». Про це
Чоловікові інкримінували перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч.1 с. 114-1 КК України). Як
Під час санкціонованого судом обшуку в оселі чоловіка виявили та вилучили мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яка використовувалась для незаконної діяльності. Затримали адміністратора телеграм-каналу для ухилянтів на початку березня. А вже за місяць йому оголосили вирок - п’ять років ув’язнення з випробувальним терміном два роки.