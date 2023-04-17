У Луцьку засудили чоловіка, котрий розказував у Telegram, де роздають повістки – скільки дали

Адміна телеграм-каналу для ухилянтів затримала СБУ

У Луцьку суд виголосив вирок 34-річному чоловіку, який вів телеграм-канал «Де повістки? Луцьк/Волинська область». Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії «Аверс», інформує ZN.ua.

У Луцьку засудили чоловіка, котрий розказував у Telegram, де роздають повістки – скільки дали

Чоловікові інкримінували перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч.1 с. 114-1 КК України). Як повідомляє у Telegram прокуратура Волинської області, чоловік адміністрував телеграм-канал, де подавалася інформація про час та місце вручення повісток співробітниками Волинського терцентру комплектування. Це допомагало особам призовного віку ухилятись від виконання військового обов’язку. Такі незаконні дії заважали своєчасно комплектувати Збройні сили України особовим складом в умовах воєнного стану.

Під час санкціонованого судом обшуку в оселі чоловіка виявили та вилучили мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яка використовувалась для незаконної діяльності. Затримали адміністратора телеграм-каналу для ухилянтів на початку березня. А вже за місяць йому оголосили вирок - п’ять років ув’язнення з випробувальним терміном два роки.


Іван Шевчук, ZN.ua





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