На Twitter подали до суду за несплату оренди офісів

На компанію Twitter подали одразу два позови до суду у двох країнах за несплату оренди офісів в Лондоні та Сан-Франциско. Позови подали компанія Crown Estate у Великій Британії та її представництво у Сан-Франциско, повідомляє Bloomberg з посиланням на документи суду.

Зазначається, що Crown Estate управляє цілою низкою активів, які зрештою пов'язані з королівською родиною Великої Британії. Вона подала позов через своє приміщення у Вест-Енді. Інших подробиць справи не розголошується, сама компанія відмовилася від коментарів, але підтвердила подання позову.