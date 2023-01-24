На Twitter подали до суду за несплату оренди офісів

Компанію хочуть зобов'язати виплатити майже сім мільйонів доларів, інформує ZN.ua.

На Twitter подали до суду за несплату оренди офісів
Twitter перестав оплачувати оренду офісів
© unsplash.com

На компанію Twitter подали одразу два позови до суду у двох країнах за несплату оренди офісів в Лондоні та Сан-Франциско. Позови подали компанія Crown Estate у Великій Британії та її представництво у Сан-Франциско, повідомляє Bloomberg з посиланням на документи суду.

Зазначається, що Crown Estate управляє цілою низкою активів, які зрештою пов'язані з королівською родиною Великої Британії. Вона подала позов через своє приміщення у Вест-Енді. Інших подробиць справи не розголошується, сама компанія відмовилася від коментарів, але підтвердила подання позову.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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