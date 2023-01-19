Щоденний дохід Twitter впав на 40%. 500 найбільших рекламодавців пішли — ЗМІ

Понад 500 рекламодавців Twitter призупинили витрати на сайт мікроблогів з моменту поглинання компанії Ілоном Маском минулого року. Про це повідомляє The Information з посиланням на людину, знайому з рекламним бізнесом компанії.

Щоденний дохід Twitter впав на 40%. 500 найбільших рекламодавців пішли — ЗМІ
Фото: pixabay.com

«Денна виручка соцмережі 17 січня була на 40% нижчою, ніж у той самий день рік тому», — йдеться у повідомленні.

Про падіння доходів компанії вперше повідомив технологічний бюлетень Platformer у вівторок.

Twitter не відразу відповів на запит Reuters прокоментувати обидва повідомлення ЗМІ.

Ілон Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року, корпоративні рекламодавці втекли після того, як мільярдер звільнив тисячі співробітників і поспішив запровадити платну функцію верифікації, яка призвела до того, що шахраї видавали себе за компанії у Twitter.

Нещодавно соціальна мережа скасувала заборону на політичну рекламу, запроваджену у 2019 році, і заявила, що пом'якшить рекламну політику щодо «причинно-наслідкових оголошень» у США і узгодить свою рекламну політику з телебаченням та іншими ЗМІ.





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