У ІТ-коаліції вже 12 країн: ще одна держава долучилася під час “Рамштайну”

Новий учасник групи також зробив свій фінансовий внесок.

У ІТ-коаліції вже 12 країн: ще одна держава долучилася під час “Рамштайну”
Засідання формату "Рамштайн". Фото ілюстративне
© Генеральний штаб ЗСУ

Нідерланди долучилися до ІТ-коаліції під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» та вже виділили 10 мільйонів євро на відповідні напрямки роботи, повідомило Міністерство оборони України в Telegram, інформує ZN.ua.

IT-коаліція була створена для підтримки нашого Міноборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У ініціативі також беруть участь ще 11 держав — Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Японія та сама Україна. Очолюють групу Естонія та Люксембург.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зазначила: «Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо у IT, кіберзахисті та інноваціях».


Максим Царук, ZN.ua





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