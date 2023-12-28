Україна і ще 10 держав заснували спільний механізм для захисту від кіберзагроз – Кулеба

За його словами, до об’єднання долучилися Велика Британія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про створення спільного механізму захисту від кіберзагроз разом з десятьма країнами. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

Кулеба зазначив, що до об’єднання долучилися Велика Британія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США , Франція та Швеція.

"Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України, посилити захист нашої держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості", – сказав глава української дипломатії.

За його словами, учасники країн Таллінського механізму координуватимуть зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки.

"Група також тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових учасників", – додав він.