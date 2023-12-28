Україна і ще 10 держав заснували спільний механізм для захисту від кіберзагроз – Кулеба

За його словами, до об’єднання долучилися Велика Британія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція.

Україна і ще 10 держав заснували спільний механізм для захисту від кіберзагроз – Кулеба
© EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про створення спільного механізму захисту від кіберзагроз разом з десятьма країнами. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Кулеба зазначив, що до об’єднання долучилися Велика Британія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція.

"Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України, посилити захист нашої держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості", – сказав глава української дипломатії.

За його словами, учасники країн Таллінського механізму координуватимуть зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки.

"Група також тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових учасників", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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