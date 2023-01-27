Помста за танки: російські хакери атакували державні сайті Німеччини

Хакери з групи Killnet здійснили спробу вивести з ладу веб-сайти німецьких органів влади та компаній. Про це повідомляє Der Spiegel.

У четвер Федеральне відомство з інформаційної безпеки оголосило про те, що проти низки сайтів у Німеччины тривають DDoS-атаки.

DDoS-атаки — це технічно нескладні атаки перевантаження, які тимчасово припиняють роботу веб-сайту. Однак за їх наслідками жодні дані не викрадаються і не пошкоджуються.

За даними відомства, атак зазнали веб-сайти аеропортів та «окремих цілей у фінансовому секторі», а також веб-сайти федеральної та державної адміністрації.

Про свою причетність до атаки заявила російська хакерська група Killnet: в Telegram хакери під хештегом GermanyRIP (англ. Німеччина, спочивай з миром) заявили, що атаки є відповіддю на анонсовану поставку Німеччиною танків Leopard 2 в Україну. У повідомленні групи йшлося також про атаку на веб-сайт Федеральної розвідувальної служби та онлайн-представництво міністерки закордонних справ Анналени Бербок.

Представник Федерального відомства повідомив, що атаки на веб-сайти федеральних і державних адміністрацій наразі в основному відбиті «без жодних серйозних наслідків».

Міністерство внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг також заявило, що DDoS-атаки на їх веб-сайти та установи почалися з вечора середи. Вони, зокрема, були спрямовані проти ресурсів, пов’язаних із сферами інфраструктури та управління, під атакою опинився і веб-сайт поліції Баден-Вюртемберга.