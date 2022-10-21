StarLink працюватиме: Україна на прямому контакті з Маском

Проблем із обслуговуванням терміналів супутникового зв’язку StarLink в України не буде. Таку впевненість висловив міністр оборони Олексій Резніков, пише Politico.

За його словами «найвищі українські посадовці» знаходяться у прямому контакті з Ілоном Маском, щоб знайти вихід із суперечки навколо оплати терміналів, які відіграють значну роль на полі бою для українських сил.

Зокрема, Олексій Резніков послався на хороші стосунки міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з Маском.

«Федоров відповідає за цифровізацію і має прямий зв’язок з Ілоном Маском. У них є особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання», — сказав Резніков.

Федоров неодноразово дякував Маску в Twitter за поставки терміналів Starlink, підкреслюючи виняткову їх значимість у боротьбі України з російським агресором.

Резніков додав, що якщо мова йдеться про гроші, то у нас є щонайменше три джерела: кошти з пакеу підтримки від Пентагону, з Європи, або від приватних донорів.

«Незалежно від фінансування, Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска», — підкреслив міністр.

Як повідомлялось, найбагатша людина у світі, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що понад 20 000 розміщених в Україні терміналів Starlink коштуватимуть компанії близько 100 мільйонів доларів до кінця цього року. Він звернувся до Пентагону з проханням про компенсацію витрат.

Згодом він повідомив, що продовжить фінансувати послуги.

Цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував створити коаліцію європейських країн для фінансування супутникового інтернет-сервісу Starlink в Україні.