Україна та Японія підписали меморандум про цифрову співпрацю: що він передбачає

Сторони домовилися ділитися досвідом у кількох питаннях.

Міністерство цифрової трансформації і Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписали меморандум із Міністерством цифровізації Японії, який має стати початком "потужної цифрової співпраці", повідомила пресслужба Мінцифри в Telegram, інформує ZN.ua.

Україна та Японія підписали меморандум про цифрову співпрацю: що він передбачає
© Минцифры/t.me

У відомстві назвали Японію країною інновацій, якими захоплюється світ, і розповіли, що зараз там сфокусувалися на цифровізації державних послуг, зокрема, модернізують реєстри та недавно представили пластиковий документ із чипом My Number Card для швидкої верифікації особи при отриманні держпослуг і сплати податків онлайн.

Тристоронній меморандум містить домовленість між Києвом і Токіо:

  • посилювати співпрацю у сфері кіберзахисту;
  • обмінюватися найкращими IT-практиками і цифровими рішеннями;
  • ділитися досвідом створення онлайн-послуг та електронного урядування.

Так, Україна зможе поділитися з Японією тим, як впроваджувати цифрові зміни і робити реінжиніринг процесів. Токіо, у свою чергу, допоможе Києву в розвитку інновацій і зміцненні кібербезпеки.

"Дякуємо японському уряду та Міністру цифровізації Таро Коно за міцне партнерство та підтримку. Разом розвиваємо інновації майбутнього", – додали в Мінцифри.


Максим Царук, ZN.ua





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