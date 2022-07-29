Держспецзв'язку та агентство з кібербезпеки США домовилися про співпрацю

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підписала з агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури департаменту національної безпеки США (CISA) меморандум про співпрацю у сфері кібербезпеки, повідомляє “Урядовий портал ”.

США разом із Україною є країнами, на які ведеться найбільша кількість кібератак. Тому обмін досвідом та об'єднання зусиль у протистоянні кіберагресії дозволить обом державам набагато ефективніше захищати власні інформаційні ресурси, йдеться у повідомленні.

"Цей меморандум символізує тривале партнерство та узгодженість у захисті наших спільних цінностей шляхом посиленого обміну інформацією в режимі реального часу між відомствами та критично важливими секторами та відданої співпраці для розвитку сталого партнерства", — наголосив після підписання заступник голови Держспецзв'язку Олександр Потій.

Директор CISA Джен Істерлі, у свою чергу, зазначила, що підписаний документ поглибить співпрацю CISA щодо кібербезпеки з українськими партнерами. “Я вітаю героїчні зусилля України, спрямовані на захист своєї нації від безпрецедентної російської кіберагресії, і неймовірно зворушена українською стійкістю у неспровокованій війні. Кіберзагрозам не є перешкодою державні кордони та океани, тому ми з нетерпінням чекаємо на розвиток наших відносин з ДРСЗІІ для обміну інформацією та спільного створення глобальної системи стійкості до кіберзагроз”, — заявила вона.

Ключовими напрямами співпраці кібербезпечних органів будуть: