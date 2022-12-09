Зловмисники розсилають листи з темою захисту від дронів-камікадзе

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події в Україні CERT-UA попередила про надсилання нових небезпечних листів. Інформація про них надійшла від спеціалістів підрозділу кібербезпеки «Укрзалізниці», повідомляє Держспецзв'язок.

Тема листів – «Як розпізнати дрон-камікадзе», їх розсилають нібито від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій з адреси morgunov.a@dsns[.]com[.]ua. Це доменне ім'я було зареєстроване місяць тому.