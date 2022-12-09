2022-12-09
Зловмисники розсилають листи з темою захисту від дронів-камікадзе
Їх надсилають від імені ДСНС.
Хакери атакують українців шкідливими листами© unsplash/nahelabdlhadi
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події в Україні CERT-UA попередила про надсилання нових небезпечних листів. Інформація про них надійшла від спеціалістів підрозділу кібербезпеки «Укрзалізниці»,
Тема листів – «Як розпізнати дрон-камікадзе», їх розсилають нібито від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій з адреси morgunov.a@dsns[.]com[.]ua. Це доменне ім'я було зареєстроване місяць тому.
Фаїна Вауліна, ZN.ua