Зловмисники розсилають листи з темою захисту від дронів-камікадзе

Їх надсилають від імені ДСНС.

Зловмисники розсилають листи з темою захисту від дронів-камікадзе
Хакери атакують українців шкідливими листами
© unsplash/nahelabdlhadi

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події в Україні CERT-UA попередила про надсилання нових небезпечних листів. Інформація про них надійшла від спеціалістів підрозділу кібербезпеки «Укрзалізниці», повідомляє Держспецзв'язок.

Тема листів – «Як розпізнати дрон-камікадзе», їх розсилають нібито від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій з адреси morgunov.a@dsns[.]com[.]ua. Це доменне ім'я було зареєстроване місяць тому.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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