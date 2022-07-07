Хакери розсилають українцям листи з «вакансіями у спеціалізованій прокуратурі»

Урядова команда CERT-UA попереджає українців про підготовку нової кібератаки на державні структури України. Хакери розсилають електронні листи, які містять шкідливий макрос.

Листи з темою «Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування» містять вкладення у вигляді електронної таблиці «Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування.xls».

У документі є макрос, активація якого призведе до створення та запуску файлу «write.exe» і, зрештою, ураження комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

«З середнім рівнем впевненості виявлену активність асоціюємо з діяльністю групи UAC-0056», - підсумовується у повідомленні.

Злочинна група, також відома як SaintBear, UNC258 та TA471, вже брала участь у попередніх кіберакатах проти України, зокрема, у січні, коли напад на державні установи передбачав знищення даних.