Хакери розсилають українцям листи з «вакансіями у спеціалізованій прокуратурі»

Відкриття документу запускає шкідливу програму Cobalt Strike Beacon, інформує ZN.ua.

Хакери розсилають українцям листи з «вакансіями у спеціалізованій прокуратурі»
© unsplash/nahelabdlhadi

Урядова команда CERT-UA попереджає українців про підготовку нової кібератаки на державні структури України. Хакери розсилають електронні листи, які містять шкідливий макрос.

Листи з темою «Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування» містять вкладення у вигляді електронної таблиці «Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування.xls».

У документі є макрос, активація якого призведе до створення та запуску файлу «write.exe» і, зрештою, ураження комп’ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

«З середнім рівнем впевненості виявлену активність асоціюємо з діяльністю групи UAC-0056», - підсумовується у повідомленні.

Злочинна група, також відома як SaintBear, UNC258 та TA471, вже брала участь у попередніх кіберакатах проти України, зокрема, у січні, коли напад на державні установи передбачав знищення даних.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Як вторгнення РФ в Україну вдарило по «найкрутішій» російській компанії — «Яндекс»Як вторгнення РФ в Україну вдарило по «найкрутішій» російській компанії — «Яндекс»
Google Arts & Culture матиме окремий розділ про культурну спадщину УкраїниGoogle Arts & Culture матиме окремий розділ про культурну спадщину України
Криптопроект Цукерберга закрывается после тестированияКриптопроект Цукерберга закрывается после тестирования
Хакери зламали акаунти Міністерство оборони Великої Британії у Twitter та YouTubeХакери зламали акаунти Міністерство оборони Великої Британії у Twitter та YouTube
У Китаї стався один з наймасштабніших витоків даних в історіїУ Китаї стався один з наймасштабніших витоків даних в історії
Блок рекламы


Похожие новости
Хакери зламали акаунти Міністерство оборони Великої Британії у Twitter та YouTubeХакери зламали акаунти Міністерство оборони Великої Британії у Twitter та YouTube
Маск хочет выкупить акции Twitter и провести делистингМаск хочет выкупить акции Twitter и провести делистинг
Google My Business разрешил автодилерам создавать несколько листингов
Google инвестирует $300 млн в программу развития журналистики Google News Initiative
Большие данные убьют или улучшат современную журналистику
Голландский сайт побил рекорд народного финансирования в журналистике
YouTube способствует развитию "любительской" журналистики
Google Maps закрывают листинги недвижимости
Основатель Wikileaks: традиционная журналистика всегда была слаба.
Интернет привел к появлению фаст-фуд-журналистики, - СМИ.
Последние новости
Подгружаем последние новости