Маск звільнив ще більше співробітників Twitter після "жорсткого" чищення

Ілон Маск продовжив звільняти співробітників Twitter Inc. Цього разу "зачистив" відділ продажу. Тепер штат компанії скоротився навіть більше, ніж анонсовано новим власником.

Минулого тижня Маск попросив працівників прийняти його "жорсткішу" версію компанії або піти. За словами людей, знайомих із ситуацією, багато співробітників відділу продажів погодилися з його концепцією, на відміну від працівників технічної частини, де вже відбулося масове звільнення.