Маск звільнив ще більше співробітників Twitter після "жорсткого" чищення

Жорстко зачищав відділ продажу.

Маск звільнив ще більше співробітників Twitter після
© unsplash.com

Ілон Маск продовжив звільняти співробітників Twitter Inc. Цього разу "зачистив" відділ продажу. Тепер штат компанії скоротився навіть більше, ніж анонсовано новим власником.

Минулого тижня Маск попросив працівників прийняти його "жорсткішу" версію компанії або піти. За словами людей, знайомих із ситуацією, багато співробітників відділу продажів погодилися з його концепцією, на відміну від працівників технічної частини, де вже відбулося масове звільнення.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Twitter має 50-відсоткову ймовірність великого збою під час чемпіонату світу з футболу – інсайдерTwitter має 50-відсоткову ймовірність великого збою під час чемпіонату світу з футболу – інсайдер
Після ракетних ударів в Україні спостерігаються перебої з інтернетомПісля ракетних ударів в Україні спостерігаються перебої з інтернетом
У Швейцарії заарештували українського хакера, якого розшукує ФБРУ Швейцарії заарештували українського хакера, якого розшукує ФБР
Ілон Маск поставив ультиматум співробітникам Twitter: овертайм чи звільненняІлон Маск поставив ультиматум співробітникам Twitter: овертайм чи звільнення
Twitter звільнив працівників, які публічно критикували Ілона МаскаTwitter звільнив працівників, які публічно критикували Ілона Маска
Блок рекламы


Похожие новости
Маск планує подальші звільнення в Twitter — BloombergМаск планує подальші звільнення в Twitter — Bloomberg
Трамп не планує повертатися до TwitterТрамп не планує повертатися до Twitter
Ілон Маск розблокував Дональда Трампа у TwitterІлон Маск розблокував Дональда Трампа у Twitter
Twitter має 50-відсоткову ймовірність великого збою під час чемпіонату світу з футболу – інсайдерTwitter має 50-відсоткову ймовірність великого збою під час чемпіонату світу з футболу – інсайдер
Ілон Маск поставив ультиматум співробітникам Twitter: овертайм чи звільненняІлон Маск поставив ультиматум співробітникам Twitter: овертайм чи звільнення
Twitter звільнив працівників, які публічно критикували Ілона МаскаTwitter звільнив працівників, які публічно критикували Ілона Маска
Після ракетних ударів в Україні спостерігаються перебої з інтернетомПісля ракетних ударів в Україні спостерігаються перебої з інтернетом
Twitter без попередження звільнив тисячі співробітників за контрактом – ЗМІTwitter без попередження звільнив тисячі співробітників за контрактом – ЗМІ
Маск попередив про можливе банкрутство Twitter — BloombergМаск попередив про можливе банкрутство Twitter — Bloomberg
Маск заборонив співробітникам Twitter працювати віддалено — BloombergМаск заборонив співробітникам Twitter працювати віддалено — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости