Twitter без попередження звільнив тисячі співробітників за контрактом – ЗМІ

Люди дізналися про звільнення лише після того, як втратили доступ до робочого облікового запису, інформує ZN.ua.

Twitter без попередження звільнив тисячі співробітників за контрактом – ЗМІ
У Twitter пройшла нова хвиля звільнень
© unsplash.com

Соціальна мережа Twitter, яку нещодавно купив Ілон Маск, звільнила більшу частину співробітників, які працювали з нею за контрактом. Скорочення торкнулося 4400 з 5500 подібних співробітників компанії, повідомляє The Verge з посиланням на журналіста Кейсі Ньютона. Факт звільнення підтвердили також Axios та CNBC.

За даними ЗМІ, більшість співробітників не отримали повідомлення про звільнення. Вони дізналися про нього лише після того, як втратили доступ до робочої пошти та комунікаційної системи Twitter.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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