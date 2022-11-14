2022-11-14
Twitter без попередження звільнив тисячі співробітників за контрактом – ЗМІ
Люди дізналися про звільнення лише після того, як втратили доступ до робочого облікового запису, інформує
У Twitter пройшла нова хвиля звільнень© unsplash.com
Соціальна мережа Twitter, яку нещодавно купив Ілон Маск, звільнила більшу частину співробітників, які працювали з нею за контрактом. Скорочення торкнулося 4400 з 5500 подібних співробітників компанії, повідомляє
За даними ЗМІ, більшість співробітників не отримали повідомлення про звільнення. Вони дізналися про нього лише після того, як втратили доступ до робочої пошти та комунікаційної системи Twitter.
Фаїна Вауліна, ZN.ua