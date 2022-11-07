Meta планує звільнення "багатьох тисяч" співробітників – WSJ
Це будуть перші масові скорочення історії компанії.
Компанія Meta планує провести масштабні скорочення співробітників, про які повідомлять вже цього тижня,
За словами співрозмовників видання, скорочення торкнуться "багатьох тисяч" співробітників Meta. Станом на вересень у компанії працювало 87 тисяч осіб. Представники компанії вже сказали співробітникам скасувати всі поїздки, заплановані на початок цього тижня.
Заплановані звільнення стануть першим масштабним скороченням чисельності персоналу за 18-річну історію компанії. Разом з тим, у відсотковому відношенні вони стануть менш масштабними, ніж звільнення у Twitter.