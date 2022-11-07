Meta планує звільнення "багатьох тисяч" співробітників – WSJ

Це будуть перші масові скорочення історії компанії.

Meta планує звільнення
Meta проведе масштабні скорочення співробітників
© unsplash/solomin_d

Компанія Meta планує провести масштабні скорочення співробітників, про які повідомлять вже цього тижня, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Ймовірно, що про звільнення офіційно заявлять у середу, 9 листопада.

За словами співрозмовників видання, скорочення торкнуться "багатьох тисяч" співробітників Meta. Станом на вересень у компанії працювало 87 тисяч осіб. Представники компанії вже сказали співробітникам скасувати всі поїздки, заплановані на початок цього тижня.

Заплановані звільнення стануть першим масштабним скороченням чисельності персоналу за 18-річну історію компанії. Разом з тим, у відсотковому відношенні вони стануть менш масштабними, ніж звільнення у Twitter.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
«Синя галочка» у Twitter коштуватиме $8 — Маск«Синя галочка» у Twitter коштуватиме $8 — Маск
Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларівMicrosoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів
В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi для сталого зв’язку за відключень електроенергіїВ Україні планують створити публічні точки Wi-Fi для сталого зв’язку за відключень електроенергії
Маск розпускає раду директорів TwitterМаск розпускає раду директорів Twitter
Кінг розкритикував ідею плати за верифікацію облікового запису Twitter, Маск почав торгуватисяКінг розкритикував ідею плати за верифікацію облікового запису Twitter, Маск почав торгуватися
Блок рекламы


Похожие новости
Маск планує звільнити половину співробітників Twitter – BloombergМаск планує звільнити половину співробітників Twitter – Bloomberg
Twitter планує зробити верифікацію облікових записів платною – ЗМІTwitter планує зробити верифікацію облікових записів платною – ЗМІ
Міноборони Японії планує збільшити кількість кіберспеціалістів уп’ятероМіноборони Японії планує збільшити кількість кіберспеціалістів уп’ятеро
Керівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларівКерівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларів
SpaceX планує запустити Starlink у літаках у 2023 роціSpaceX планує запустити Starlink у літаках у 2023 році
Росія внесла Meta до переліку терористичних організаційРосія внесла Meta до переліку терористичних організацій
Викрадення Facebook-паролей: Meta попереджає, що мільйон юзерів соцмережі завантажили шкідливі програмиВикрадення Facebook-паролей: Meta попереджає, що мільйон юзерів соцмережі завантажили шкідливі програми
Занадто багато багів: співробітники Meta не хочуть користуватися власним додатком для метавсесвіту – ЗМІЗанадто багато багів: співробітники Meta не хочуть користуватися власним додатком для метавсесвіту – ЗМІ
Просувала прокремлівські наративи: Meta заблокувала мережу російських ботівПросувала прокремлівські наративи: Meta заблокувала мережу російських ботів
Статки Цукерберга скоротилися на $71 мільярд через проблеми з MetaСтатки Цукерберга скоротилися на $71 мільярд через проблеми з Meta
Последние новости
Подгружаем последние новости