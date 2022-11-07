Meta планує звільнення "багатьох тисяч" співробітників – WSJ

Компанія Meta планує провести масштабні скорочення співробітників, про які повідомлять вже цього тижня, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Ймовірно, що про звільнення офіційно заявлять у середу, 9 листопада.

За словами співрозмовників видання, скорочення торкнуться "багатьох тисяч" співробітників Meta. Станом на вересень у компанії працювало 87 тисяч осіб. Представники компанії вже сказали співробітникам скасувати всі поїздки, заплановані на початок цього тижня.