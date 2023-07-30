Штрафи продавцям у соцмережах: податкова відстежує незареєстрованих підприємців

Соцмережі в Україні перестали бути зоною "вільної торгівлі". Державна податкова служба попередила продавців, які торгують в Instagram та інших соцмережах про відповідальність за підприємницьку діяльність без реєстрації. На таких продавців чекають штрафи, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність.

Про це попереджають у ДПС.

У податковій попереджають українців, що торгівля через соцмережі – це також підприємницька діяльність. Причому байдуже, чим торгують громадяни – товарами чи послугами. У будь-якому разі вони зобов'язані зареєструвати підприємство та сплачувати податки зі свого доходу.

У ДПС попередили, що податкова служба ретельно відстежує користувачів Instagram, Facebook та інших соцмереж, які торгують на цифрових платформах. Їхня діяльність розцінюється як підприємницька.

Таким чином, торгуючи без реєстрації, вони здійснюють низку протиправних дій:

провадження господарської діяльності без державної реєстрації;

використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та надання їм мінімальних соціальних гарантій;

виплату заробітної плати "у конвертах";

продаж товару, придбаного без документів, або імпортованого без офіційного митного оформлення;

непроведення розрахунків через РРО/ПРРО;

проведення розрахунків через банківські картки фізичних осіб;

ухилення від сплати податків тощо.

Нині соцмережі стали найпопулярнішими платформами для здійснення торговельної діяльності. Ніхто не забороняє українцям ними користуватися, проте вони мають обов'язково зареєструвати підприємницьку діяльність, навіть якщо вони її провадять лише онлайн.

Якщо ДПС виявить у соцмережі незареєстрованих підприємців, їх притягуватимуть до адміністративної (ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення) або навіть у деяких випадках до кримінальної (ст.201 Кримінального кодексу України) відповідальності.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг для ФОП та поновлення перевірок бізнесу.