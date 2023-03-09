СБУ заблокувала десятки Телеграм-каналів, які допомагали уникати мобілізації

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 телеграм-каналів, які допомагали військовозобов'язаним уникнути отримання повістки. Вони повідомляли про заходи, що проводяться Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях, передусім - інформували про актуальні місця вручення повісток.

Про це повідомляється в Telegram-каналі СБУ , інформує Апостроф .

Інформацію про такі "локації" адміни каналів отримували від місцевих мешканців. Канали мали понад 400 тисяч передплатників. Побачивши такий "успіх", адміни вирішили зробити на цьому бізнес та запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

Слідчі встановили особи всіх організаторів, серед них - два власники SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:

комп'ютери та мобільні телефони з доказами протиправних дій;

банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Шістьом адміністраторам таких Телеграм-каналів планують повідомити про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Раніше "Апостроф" розповідав, які законні підстави існують для неявки до військкомату після отримання повістки.

В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.