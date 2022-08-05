Meta заблокувала понад 1000 облікових записів «тролів», які підтримували війну в Україні

Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, відключила понад 1000 фальшивих облікових записів («тролів»), які залишали коментарі на підтримку війни в Україні. Як повідомляє «Радіо свобода» , «тролі» працювали щодня «з невеликою перервою на обід».

Більше того, деякі з облікових записів публікували проросійські та проукраїнські облікові записи з різницею в кілька хвилин.