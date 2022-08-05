Meta заблокувала понад 1000 облікових записів «тролів», які підтримували війну в Україні

"Тролі" працювали щодня "з невеликою перервою на обід", інформує ZN.ua.

Meta заблокувала понад 1000 облікових записів «тролів», які підтримували війну в Україні
Meta видалила акаунти "тролів", які підтримували війну в Україні
© unsplash/solomin_d

Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, відключила понад 1000 фальшивих облікових записів («тролів»), які залишали коментарі на підтримку війни в Україні. Як повідомляє «Радіо свобода», «тролі» працювали щодня «з невеликою перервою на обід».

Більше того, деякі з облікових записів публікували проросійські та проукраїнські облікові записи з різницею в кілька хвилин.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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