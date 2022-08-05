2022-08-05
Meta заблокувала понад 1000 облікових записів «тролів», які підтримували війну в Україні
"Тролі" працювали щодня "з невеликою перервою на обід", інформує
Meta видалила акаунти "тролів", які підтримували війну в Україні© unsplash/solomin_d
Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, відключила понад 1000 фальшивих облікових записів («тролів»), які залишали коментарі на підтримку війни в Україні. Як повідомляє
Більше того, деякі з облікових записів публікували проросійські та проукраїнські облікові записи з різницею в кілька хвилин.
Фаїна Вауліна, ZN.ua