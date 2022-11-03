Українська IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку РФ

ІТ-армії України вдалося зламати мережі центрального банку Росії. Фахівцям вдалося отримати доступ до даних про персонал, автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли та іншу інформацію.

Наголошується, що ця інформація вже аналізується фахівцями. Наразі IT-армія виставила у вільний доступ 27 тисяч файлів.