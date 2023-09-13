Соцмережа X ігнорує більшість публікацій, що розпалюють ненависть – дослідження

"Свобода слова", яку влаштував Ілон Маск після придбання соцмережі, збільшила кількість постів, які прославляють нацизм і висміюють Голокост.

Соцмережа X ігнорує більшість публікацій, що розпалюють ненависть – дослідження
© unsplash.com/julianchrist

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, не вживає заходів проти більшості повідомлень, що містять "екстремальну мову ненависті", повідомляє The Hill з посиланням на результати дослідження Центру протидії цифровій ненависті (Center for Countering Digital Hate, CCDH).

Взявши 300 повідомлень зі 100 акаунтів, які були класифіковані як такі, що містять мову ворожнечі, дослідники CCDH виявили, що 259, або 86% повідомлень залишалися на платформі через тиждень після того, як про них повідомили модераторам. 90 із 100 облікових записів також залишалися активними.

За даними CCDH, серед невидалених повідомлень були ті, які заперечували Голокост, висміювали жертв Голокосту, прославляли нацистів та засуджували міжрасові відносини.

Дослідники виділили підгрупу зі 140 повідомлень, які конкретно пропагували антисемітизм, і виявили, що X залишив 119, або 85%, із цих 140 повідомлень.

На думку некомерційної спостережної групи, кожне повідомлення "явно порушувало" політику X щодо розпалювання ненависті.

У попередньому звіті, опублікованому в червні, CCDH встановила, що X не вжила заходів щодо 99% твітів 100 верифікованих акаунтів Twitter Blue, які організація відзначила як твіти, які містять ненависницькі погляди. У липні X Corp подала позов проти CCDH, стверджуючи, що некомерційна організація неправомірно отримала доступ до даних платформи для своїх досліджень.

Минулого тижня власник соцмережі Ілон Маск звинуватив Антидифамаційну лігу в "спробі знищити" X і пригрозив судовим позовом проти цієї організації, яка аналогічним чином бореться з розпалюванням ненависті та антисемітизмом.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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