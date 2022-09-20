Найдоступніший інтернет в Ізраїлі, менш доступний — у Кот-д`Івуарі (дослідження)

Жителям Кот-д`Івуару потрібно працювати понад 65 годин, щоб сплатити місячний доступ до фіксованого широкосмугового інтернету. Країна посідає останнє місце у рейтингу доступності інтернету, складеному фахівцями сервісу VPN Surfshark.

Найдоступніший інтернет в Ізраїлі, менш доступний — у Кот-д`Івуарі (дослідження)
Фото: nv.ua

Доступний інтернет

В Ізраїлі та Вірменії, які займають перші рядки рейтингу, потрібно працювати менше 20 хвилин, щоб сплатити за домашній інтернет.

Найдоступніший мобільний інтернет також в Ізраїлі. У Кот-д`Івуарі ж потрібно працювати майже годину, щоб сплатити 1 ГБ мобільного трафіку за найдешевшим тарифом. Для порівняння: у середньому у світі цей показник — 13 хвилин.

Загалом за останній рік доступність фіксованого інтернету у світі трохи знизилася (потрібно працювати в середньому довше на 6 хвилин), мобільного, навпаки, підвищилася (потрібно працювати на 2 хвилини менше).

Інтернет в Україні

Україна у рейтингу доступності інтернету посідає 22 місце.

Методологія дослідження

Рейтинг доступності інтернету є складовою дослідження цифрової якості життя в різних країнах.

Для оцінки фахівці Surfshark вимірювали співвідношення найдешевших тарифів для широкосмугового фіксованого та мобільного інтернету та середньої погодинної зарплати в країні.





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