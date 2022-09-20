Найдоступніший інтернет в Ізраїлі, менш доступний — у Кот-д`Івуарі (дослідження)
Жителям Кот-д`Івуару потрібно працювати понад 65 годин, щоб сплатити місячний доступ до фіксованого широкосмугового інтернету. Країна посідає останнє місце у
Доступний інтернет
В Ізраїлі та Вірменії, які займають перші рядки рейтингу, потрібно працювати менше 20 хвилин, щоб сплатити за домашній інтернет.
Найдоступніший мобільний інтернет також в Ізраїлі. У Кот-д`Івуарі ж потрібно працювати майже годину, щоб сплатити 1 ГБ мобільного трафіку за найдешевшим тарифом. Для порівняння: у середньому у світі цей показник — 13 хвилин.
Загалом за останній рік доступність фіксованого інтернету у світі трохи знизилася (потрібно працювати в середньому довше на 6 хвилин), мобільного, навпаки, підвищилася (потрібно працювати на 2 хвилини менше).
Інтернет в Україні
Україна у рейтингу доступності інтернету посідає 22 місце.
Методологія дослідження
Рейтинг доступності інтернету є складовою дослідження цифрової якості життя в різних країнах.
Для оцінки фахівці Surfshark вимірювали співвідношення найдешевших тарифів для широкосмугового фіксованого та мобільного інтернету та середньої погодинної зарплати в країні.