Найдоступніший інтернет в Ізраїлі, менш доступний — у Кот-д`Івуарі (дослідження)

Жителям Кот-д`Івуару потрібно працювати понад 65 годин, щоб сплатити місячний доступ до фіксованого широкосмугового інтернету. Країна посідає останнє місце у рейтингу доступності інтернету , складеному фахівцями сервісу VPN Surfshark.

Фото: nv.ua

Доступний інтернет

В Ізраїлі та Вірменії, які займають перші рядки рейтингу, потрібно працювати менше 20 хвилин, щоб сплатити за домашній інтернет.

Найдоступніший мобільний інтернет також в Ізраїлі. У Кот-д`Івуарі ж потрібно працювати майже годину, щоб сплатити 1 ГБ мобільного трафіку за найдешевшим тарифом. Для порівняння: у середньому у світі цей показник — 13 хвилин.

Загалом за останній рік доступність фіксованого інтернету у світі трохи знизилася (потрібно працювати в середньому довше на 6 хвилин), мобільного, навпаки, підвищилася (потрібно працювати на 2 хвилини менше).