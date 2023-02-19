Безкоштовний інтернет від Укртелеком: як підключитися

Укртелеком запустив безкоштовний інтернет у деяких областях України. Це точки з вільним Wi-Fi "UKRTELECOM_FREE". Місця, де можна зловити сигнал на вулиці, будуть позначені спеціальними наліпками.

Українці можуть підключитись до безкоштовного інтернету від Укртелеком

Дана послуга буде доступною для мешканців Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

"Загалом встановлено близько 700 публічних Wi-Fi-зон. Назва мережі — UKRTELECOM_FREE. Місця вільного Wi-Fi позначені відповідними наліпками. Безоплатно скористатися інтернетом можна навіть за тимчасової відсутності електроживлення. В такому разі послуга буде доступна протягом 2?4 годин", — повідомили українцям в компанії.

Українці можуть підключитись до безкоштовного інтернету від Укртелеком

Послуга орієнтована на тих громадян, які під час відключень електроенергії залишаються без зв'язку та інтернету. Тепер у таких ситуаціях можна буде під'єднатися до інтернету Укртелеком. За відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин.

Також в усіх областях України працюють "пункти незламност". В деяких з них встановлені термінали Starlink, тому на випадок гострої необхідності громадяни можуть зарядити там свої смартфони, планшети, ноутбуки та іншу техніку.

Раніше повідомлялося, що в Україні створили безкоштовний додаток для підтримки зв'язку в умовах слабкого інтернету.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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