Безкоштовний інтернет від Укртелеком: як підключитися

Укртелеком запустив безкоштовний інтернет у деяких областях України. Це точки з вільним Wi-Fi "UKRTELECOM_FREE". Місця, де можна зловити сигнал на вулиці, будуть позначені спеціальними наліпками.

Дана послуга буде доступною для мешканців Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

"Загалом встановлено близько 700 публічних Wi-Fi-зон. Назва мережі — UKRTELECOM_FREE. Місця вільного Wi-Fi позначені відповідними наліпками. Безоплатно скористатися інтернетом можна навіть за тимчасової відсутності електроживлення. В такому разі послуга буде доступна протягом 2?4 годин", — повідомили українцям в компанії.

Послуга орієнтована на тих громадян, які під час відключень електроенергії залишаються без зв'язку та інтернету. Тепер у таких ситуаціях можна буде під'єднатися до інтернету Укртелеком. За відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин.

Також в усіх областях України працюють "пункти незламност". В деяких з них встановлені термінали Starlink, тому на випадок гострої необхідності громадяни можуть зарядити там свої смартфони, планшети, ноутбуки та іншу техніку.

Раніше повідомлялося, що в Україні створили безкоштовний додаток для підтримки зв'язку в умовах слабкого інтернету.