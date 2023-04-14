Київстар запустив найдешевший тариф із безлімітним інтернетом

Київстар запустив новий тарифний план "Домашній Базовий" для своїх абонентів. Він доступний у лінійці послуги "Домашній Інтернет". Підключатися до нового тарифу абоненти мобільного оператора почали 11 квітня.

Абонентам нового тарифного плану пропонують швидкісний інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с за абонентську плату в розмірі всього 100 грн. Це дуже вигідна пропозиція для тих, у кого вже підключений "Домашній інтернет" від Київстар.

Щоб підключити додатковий тариф, стартовий баланс на рахунку абонентів Київстар має бути не менше 100 грн. Ця сума буде використана для покриття щомісячної абонплати. У перший місяць абонплата за "Домашній Інтернет" стягуватиметься лише за дні, що залишилися до кінця місяця. Починаючи з другого місяця, абонплата буде зніматися 1-го числа кожного наступного місяця.

Якщо в день оплати на рахунку абонента буде недостатньо коштів, послугу йому відключать. Щоб відновити послугу, абонент повинен поповнити рахунок на необхідну суму, після чого інтернет включать протягом 5 хвилин.

Київстар також пропонує абонентам послугу “Тиждень довіри”, яка надає 7 днів доступу до інтернету для користувачів, які не можуть вчасно поповнити свій рахунок. Ця послуга надається безкоштовно.

Замовити цю послугу можна або через "Особистий кабінет абонента", або набрати*461# з мобільного номера.

Нагадаємо, з 11 квітня Київстар також запустив корисну послугу для бізнес-абонентів.