2022-06-21
YouTube запустив освітню платформу для українських старшокласників
Сервіс прагне допомогти дітям, освіта яких перервалася через війну, інформує
Для українських старшокласників запустили освітню платформу на YouTube© dec-edu.com
Відехостинг YouTube запустив онлайн-платформу з українським освітнім контентом для старшокласників. Таким чином сервіс прагне допомогти дітям, освітній процес яких був порушений через повномасштабне вторгнення Росії, повідомляється в
Платформа містить контент, що відповідає програмі української середньої школи. Він охоплює широкий спектр предметів, серед яких українська мова та література, фізика, біологія, хімія, математика тощо.
Фаїна Вауліна, ZN.ua