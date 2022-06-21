YouTube запустив освітню платформу для українських старшокласників

Відехостинг YouTube запустив онлайн-платформу з українським освітнім контентом для старшокласників. Таким чином сервіс прагне допомогти дітям, освітній процес яких був порушений через повномасштабне вторгнення Росії, повідомляється в блозі YouTube .

Платформа містить контент, що відповідає програмі української середньої школи. Він охоплює широкий спектр предметів, серед яких українська мова та література, фізика, біологія, хімія, математика тощо.