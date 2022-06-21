YouTube запустив освітню платформу для українських старшокласників

Сервіс прагне допомогти дітям, освіта яких перервалася через війну, інформує ZN.ua.

YouTube запустив освітню платформу для українських старшокласників
Для українських старшокласників запустили освітню платформу на YouTube
© dec-edu.com

Відехостинг YouTube запустив онлайн-платформу з українським освітнім контентом для старшокласників. Таким чином сервіс прагне допомогти дітям, освітній процес яких був порушений через повномасштабне вторгнення Росії, повідомляється в блозі YouTube.

Платформа містить контент, що відповідає програмі української середньої школи. Він охоплює широкий спектр предметів, серед яких українська мова та література, фізика, біологія, хімія, математика тощо.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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