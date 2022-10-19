Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитися

Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернет у деяких населених пунктах України - Безлім LOVE UA. Підключитися до цього тарифу можна з 18 жовтня абсолютно безкоштовно.

Місячна плата за користування тарифом складає 125 грн перші три місяці, далі - 250 грн на місяць.

Перевірити свій регіон підключення до цієї послуги можна за посиланням.

Також у Київстар є новий тариф LOVE UA. Його вартість - 150 грн за 4 тижні. У пакет послуг входить 12 ГБ інтернету, 1200 хвилин на дзвінки у мережі та інших мобільних операторів, а також 1 Суперсила на вибір (додаткова послуга).

Київстар надає своїм абонентам можливість безкоштовно замовити доступ до інтернету ще на 7 днів, якщо вони пропустили день оплати. Таким чином, послуга не відключається, якщо за неї не сплатили вчасно.

Серед інших тарифів, що містять послугу домашнього інтернету - "Все разом LOVE UA", "Все разом Оптимум", "Все разом Оптимум+ТБ", "Все разом Максимум". Перші три місяці користування тарифами складає 200 грн, далі вартість залежить від об'єму послуг.

Нагадаємо, до 31 грудня абоненти Київстар завдяки акції "Онлайн дешевше" можуть підключити новий номер через сайт інтернет-магазину мобільного оператора та замовити SIM-карту онлайн, при цьому додатково отримавши від 50 грн на мобільний рахунок.

Раніше повідомлялося, як можна отримати 300 грн на свій мобільний рахунок Київстар.