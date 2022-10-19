Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитися

Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернет у деяких населених пунктах України - Безлім LOVE UA. Підключитися до цього тарифу можна з 18 жовтня абсолютно безкоштовно.

Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитися

Місячна плата за користування тарифом складає 125 грн перші три місяці, далі - 250 грн на місяць.

Перевірити свій регіон підключення до цієї послуги можна за посиланням.

Також у Київстар є новий тариф LOVE UA. Його вартість - 150 грн за 4 тижні. У пакет послуг входить 12 ГБ інтернету, 1200 хвилин на дзвінки у мережі та інших мобільних операторів, а також 1 Суперсила на вибір (додаткова послуга).

Київстар надає своїм абонентам можливість безкоштовно замовити доступ до інтернету ще на 7 днів, якщо вони пропустили день оплати. Таким чином, послуга не відключається, якщо за неї не сплатили вчасно.

Серед інших тарифів, що містять послугу домашнього інтернету - "Все разом LOVE UA", "Все разом Оптимум", "Все разом Оптимум+ТБ", "Все разом Максимум". Перші три місяці користування тарифами складає 200 грн, далі вартість залежить від об'єму послуг.

Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитися

Нагадаємо, до 31 грудня абоненти Київстар завдяки акції "Онлайн дешевше" можуть підключити новий номер через сайт інтернет-магазину мобільного оператора та замовити SIM-карту онлайн, при цьому додатково отримавши від 50 грн на мобільний рахунок.

Раніше повідомлялося, як можна отримати 300 грн на свій мобільний рахунок Київстар.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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