Київстар запустив два нові тарифи з домашнім інтернетом

Київстар запустив два нові тарифи для абонентів, які включають послугу домашнього інтернету. Це тарифи ВСЕ РАЗОМ Твій та Домашній регіон. Підключити ці тарифи абоненти Київстару можуть із 27 лютого.

Київстар запустив два нові тарифи з домашнім інтернетом: кому вигідно підключитися

Тариф ВСЕ РАЗОМ Твій включає домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с, 17 ГБ мобільного інтернету, безліміт на соцмережі та месенджери (доступ до сервісів без використання гігабайтів — Держава у смартфоні, Знання без кордонів, Соцмережі та месенджери без обмежень, Відео на ходу), 1200 хвилин на Київстар та інші мережі по Україні.

Також абоненти можуть вибрати одну Суперсилу на вибір: Київстар ТБ, Гігабіт, або статичну IP-адресу.

Абонентам, яким потрібний лише Домашній Інтернет, пропонується новий тариф "Домашній регіон". В рамках цього тарифу абоненти одержують Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с. Також є можливість підключити одну Суперсилу: Гігабіт, статичну IP-адресу, або Київстар ТБ.

Київстар запустив два нові тарифи з домашнім інтернетом: кому вигідно підключитися

Для нових абонентів обох тарифів мобільний оператор Київстар зробив знижку на три місяці. Підключити одночасно два тарифи можна за 250 грн/міс.

Послуга підключення домашнього інтернету від Київстару для українців безкоштовна. Заявку можна залишити на веб-сайті мобільного оператора.

Нагадаємо, з 23 лютого абоненти можуть підключити новий тариф домашнього інтернету від Київстар - "Інтернет про запас".


Лобанова Єлизавета, Тудей





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