В Instagram для українців з'являться нові функції, які були недоступні: що таке Reels та Music
Meta запускає Reels та Music для українських користувачів – це результат довгих перемовин Мінцифри з керівництвом Meta.
Як повідомляє Politeka.net
Тепер вони стануть доступні для всіх українців.
Які нові можливості тепер з’являться:
Знімати Reels — новий формат для редагування та поширення відео в Instagram.
Підкреслюється, що функція буде впроваджуватися поступово, і впродовж наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels.
Завдяки Music можна буде легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.
«Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram», - підкреслюють в Мінцифрі.
Як
«Ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну», - пояснив він.
Instagram Music з’явився ще у 2018 році з'явився, Але був недоступним для українських користувачів.
«Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram», - повідомив Федоров.