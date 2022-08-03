В Instagram для українців з'являться нові функції, які були недоступні: що таке Reels та Music

В Instagram для українців з'являться нові функції, які були недоступні: що таке Reels та Music

Meta запускає Reels та Music для українських користувачів – це результат довгих перемовин Мінцифри з керівництвом Meta.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінцифру, переговори стосовно запуску цих функцій в Instagram велися понад рік.

Тепер вони стануть доступні для всіх українців.

Які нові можливості тепер з’являться:

Знімати Reels — новий формат для редагування та поширення відео в Instagram.

Підкреслюється, що функція буде впроваджуватися поступово, і впродовж наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels.

Завдяки Music можна буде легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.

«Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram», - підкреслюють в Мінцифрі.

Як повідомив міністр цифрової інформації України Михайло Федоров, Instagram запустив Reels ще у 2020 році.

«Ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну», - пояснив він.

Instagram Music з’явився ще у 2018 році з'явився, Але був недоступним для українських користувачів.

«Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram», - повідомив Федоров.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
В окупованому Енергодарі зник інтернет та мобільний зв'язокВ окупованому Енергодарі зник інтернет та мобільний зв'язок
Група сенаторів звернулась до Facebook, Twitter та Telegram через засилля російської пропаганди
Що чекало б Україну, якби Маск не допоміг зі Starlink: Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринкуЩо чекало б Україну, якби Маск не допоміг зі Starlink: Світовий банк підрахував збитки українського телеком-ринку
Держспецзв'язку та агентство з кібербезпеки США домовилися про співпрацюДержспецзв'язку та агентство з кібербезпеки США домовилися про співпрацю
Після публікації звітності акції Pinterest піднялися на 20%Після публікації звітності акції Pinterest піднялися на 20%
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні стала доступною функція Instagram Music В Україні стала доступною функція Instagram Music
Російські хакери атакують українців «листами від академії СБУ»Російські хакери атакують українців «листами від академії СБУ»
У Херсонській області окупанти похвалилися блокуванням YouTube та InstagramУ Херсонській області окупанти похвалилися блокуванням YouTube та Instagram
Instagram знову заблокувала хештег про злочини Росії в УкраїніInstagram знову заблокувала хештег про злочини Росії в Україні
Під виглядом штрафів: українців попередели про нову серйозну небезпеку, що потрібно знатиПід виглядом штрафів: українців попередели про нову серйозну небезпеку, що потрібно знати
Instagram запустила функцию для поиска пропавших детей, она будет работать и в УкраинеInstagram запустила функцию для поиска пропавших детей, она будет работать и в Украине
Хакеры Anonymous сообщили об атаке на правительственные сайты БеларусиХакеры Anonymous сообщили об атаке на правительственные сайты Беларуси
Facebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент – ФедоровFacebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент – Федоров
Украинский кот - звезда Instagram Степан получил престижную наградуУкраинский кот - звезда Instagram Степан получил престижную награду
Прикарпатьеоблэнерго подверглось хакерской атакеПрикарпатьеоблэнерго подверглось хакерской атаке
Последние новости
Подгружаем последние новости