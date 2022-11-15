Після ракетних ударів в Україні спостерігаються перебої з інтернетом

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, випустивши по території нашої країни близько 100 ракет. Незважаючи на якісну роботу ППО, окупантам все ж таки вдалося влучити в об'єкти енергетичної інфраструктури, через що в ряді областей було введено екстрені відключення світла.

Спостерігаються проблеми і з доступом до інтернету. Так, дані організації Netblocks свідчать, що інтернет-трафік впав до 67% від попередніх періодів.