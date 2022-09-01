Соцмережа Трампа Truth Social не змогла потрапити до Google Play

Магазин мобільних застосунків Google Play Store не дозволив розміщення на своїй платформі застосунку соціальної мережі Truth Social, яка належить колишньому президенту США Дональду Трампу. Як повідомляє видання Axios із посиланням на представника компанії, причина - в "незадовільній модерації контенту".

"19 серпня ми повідомили Truth Social про кілька порушень наших основних правил в їхній поточній версії програми і нагадали про те, що наявність ефективної системи для модерації контенту користувача - одна з умов наших правил для розміщення будь-якої програми в Google Play", - заявили в Google .

Розробник програми - компанія Trump Media&Technology Group (TMTG) - заявила, що "продовжує сумлінно працювати з Google , щоб програма відповідала правилам компанії, не жертвуючи обіцянкою бути гаванню свободи слова".