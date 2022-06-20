2022-06-20
Акредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тиждень
Виступ президента країни-агресора перенесли більш ніж на годину, інформує
IT-армія продовжує атакувати ресурси окупантів© unsplash/comparefibre
Українська IT-армія продовжує завдавати ударів противнику в кіберпросторі. Так, з 13 по 19 червня атакували понад 400 онлайн-ресурсів,
Українські фахівці атакували базу акредитації економічного форуму, на якому мав виступити президент РФ Владімір Путін, через що виступ російського диктатора перенесли на годину. Це зіпсувало зустріч президента країни-агресора з військовими кореспондентами та зменшило кількість пропаганди, яку він транслював.
Фаїна Вауліна, ZN.ua