Акредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тиждень

Виступ президента країни-агресора перенесли більш ніж на годину, інформує ZN.ua.

Акредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тиждень
IT-армія продовжує атакувати ресурси окупантів
© unsplash/comparefibre

Українська IT-армія продовжує завдавати ударів противнику в кіберпросторі. Так, з 13 по 19 червня атакували понад 400 онлайн-ресурсів, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Українські фахівці атакували базу акредитації економічного форуму, на якому мав виступити президент РФ Владімір Путін, через що виступ російського диктатора перенесли на годину. Це зіпсувало зустріч президента країни-агресора з військовими кореспондентами та зменшило кількість пропаганди, яку він транслював.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
YouTube разрешил редактировать настройки видео после добавления на каналYouTube разрешил редактировать настройки видео после добавления на канал
Акредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тижденьАкредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тиждень
Біженці, Зеленський та DDoS-атаки: у Google назвали основні напрямки кібератак РФБіженці, Зеленський та DDoS-атаки: у Google назвали основні напрямки кібератак РФ
Компанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехамКомпанія Zoom підтримала Україну та надала безкоштовний доступ до своїх сервісів університетам та профтехам
YouTube запустив освітню платформу для українських старшокласниківYouTube запустив освітню платформу для українських старшокласників
Блок рекламы

Последние новости
Подгружаем последние новости