Акредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тиждень

Українська IT-армія продовжує завдавати ударів противнику в кіберпросторі. Так, з 13 по 19 червня атакували понад 400 онлайн-ресурсів, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Українські фахівці атакували базу акредитації економічного форуму, на якому мав виступити президент РФ Владімір Путін, через що виступ російського диктатора перенесли на годину. Це зіпсувало зустріч президента країни-агресора з військовими кореспондентами та зменшило кількість пропаганди, яку він транслював.