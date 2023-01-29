Російські хакери атакували фінські веб-сайти

Зловмисники анонсували також атаки на лікарні в США, Норвегії, Нідерландах, Великій Британії та Німеччині, інформує ZN.ua.

Російські хакери атакували фінські веб-сайти
© unsplash/keepcoding_school

На сайт госпітального округу Гельсінкі та Уусімаа (HUS) в суботу сталась хакерська атака, яка спричинила технічні проблеми. Про це пише Yle.

За словами керівництва установою, проблеми поширились як на зовнішній веб-сайт госпітального округу, так і на внутрішню мережу та внутрішні служби HUS. Наразі фахівці працюють над усуненням причин та наслідків атаки та відновленням роботи онлайн-ресурса.

Водночас, російське хакерське угруповання KillMilk сьогодні опублікувало у своєму Telegram-каналі список закладів охорони здоров’я, які підпадуть під атаки.

Атака у Фінляндії була спрямована на цілу низку сайтів госпітальних округів, однак, за винятком HUS, інші ресурси не постраждали.

Крім Фінляндії, російські хакери заявили про атаки на лікарні в США, Норвегії, Нідерландах, Великій Британії та Німеччині.

Напередодні російські хакери атакували деякі чеські сайти на тлі другого туру виборів президента країни, що проходить 27-28 січня.

Раніше хакери з групи Killnet спробували вивести з ладу веб-сайти німецьких органів влади та компаній. В угрупуванні заявили, що атака є відповіддю на анонсоване постачання Німеччиною танків в Україну.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Помста за танки: російські хакери атакували державні сайті НімеччиниПомста за танки: російські хакери атакували державні сайті Німеччини
Хакери зламали майже 35 тисяч акаунтів PayPalХакери зламали майже 35 тисяч акаунтів PayPal
Після приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBCПісля приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBC
На Twitter подали до суду за несплату оренди офісівНа Twitter подали до суду за несплату оренди офісів
Ломаченко закрив доступ до своєї сторінки в Instagram на території УкраїниЛомаченко закрив доступ до своєї сторінки в Instagram на території України
Блок рекламы


Похожие новости
Помста за танки: російські хакери атакували державні сайті НімеччиниПомста за танки: російські хакери атакували державні сайті Німеччини
Хакери виклали у вільний доступ частину вихідного коду «Яндекса»Хакери виклали у вільний доступ частину вихідного коду «Яндекса»
Російські та іранські хакери полюють на представників Британії, США та країн НАТОРосійські та іранські хакери полюють на представників Британії, США та країн НАТО
Північнокорейські хакери викрали криптовалюту на суму 100 мільйонів доларівПівнічнокорейські хакери викрали криптовалюту на суму 100 мільйонів доларів
Хакери зламали майже 35 тисяч акаунтів PayPalХакери зламали майже 35 тисяч акаунтів PayPal
Бред Сміт: російські кібератаки в Україні ослабли останніми тижнями, але можуть посилитися навесніБред Сміт: російські кібератаки в Україні ослабли останніми тижнями, але можуть посилитися навесні
Росіяни атакували інтернет-аукціон гравюр Бенксі зі збору коштів для УкраїниРосіяни атакували інтернет-аукціон гравюр Бенксі зі збору коштів для України
Хакери КНДР з 2017 року вкрали віртуальних товарів на $1.2 млрд – розвідкаХакери КНДР з 2017 року вкрали віртуальних товарів на $1.2 млрд – розвідка
Хакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів TwitterХакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів Twitter
Російські хакери розсилають шкідливі листи від імені Держспецзв’язкуРосійські хакери розсилають шкідливі листи від імені Держспецзв’язку
Последние новости
Подгружаем последние новости