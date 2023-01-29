Російські хакери атакували фінські веб-сайти

На сайт госпітального округу Гельсінкі та Уусімаа (HUS) в суботу сталась хакерська атака, яка спричинила технічні проблеми. Про це пише Yle.

За словами керівництва установою, проблеми поширились як на зовнішній веб-сайт госпітального округу, так і на внутрішню мережу та внутрішні служби HUS. Наразі фахівці працюють над усуненням причин та наслідків атаки та відновленням роботи онлайн-ресурса.

Водночас, російське хакерське угруповання KillMilk сьогодні опублікувало у своєму Telegram-каналі список закладів охорони здоров’я, які підпадуть під атаки.

Атака у Фінляндії була спрямована на цілу низку сайтів госпітальних округів, однак, за винятком HUS, інші ресурси не постраждали.

Крім Фінляндії, російські хакери заявили про атаки на лікарні в США , Норвегії, Нідерландах, Великій Британії та Німеччині.

Напередодні російські хакери атакували деякі чеські сайти на тлі другого туру виборів президента країни, що проходить 27-28 січня.

Раніше хакери з групи Killnet спробували вивести з ладу веб-сайти німецьких органів влади та компаній. В угрупуванні заявили, що атака є відповіддю на анонсоване постачання Німеччиною танків в Україну.